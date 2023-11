Maroc – Espagne : Un partenariat stratégique de co-développement

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a eu, lundi à Rabat des entretiens, avec le ministre espagnol de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme, José Manuel Soria, axés notamment sur le développement du partenariat dans les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables, de l’industrie navale, et des centres techniques industriels.

Lors de cette réunion, les deux parties se sont félicitées de « l’évolution positive » des relations économiques bilatérales, « caractérisées par une forte synergie et par le rôle privilégié des deux pays en tant que partenaires stratégiques au niveau des rives nord et sud de la Méditerranée ».

L’Espagne s’est positionnée en 2013 en tête des fournisseurs du Maroc avec 51,45 milliards de DH d’importations et a constitué son 2ème client avec 34,83 milliards de DH d’exportation.